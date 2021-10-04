В понедельник, 4 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция об итогах XIV съезда онкологов и радиологов Украины. Участники: и.о. директора Национального института рака Андрей Шипко, заместитель директора Национального института рака по науке Андрей Лукашенко, заместитель директора Национального института рака по развитию Оксана Сивак; почетный президент съезда, председатель Ассоциации онкологов Украины Юрий Думанский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (096)422-45-23 (Марина).