7 лет безнаказанности: что не так с расследованием дел украинских пленных на Донбассе?

В четверг, 30 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "7 лет безнаказанности: что не так с расследованием дел украинских пленных на Донбассе?". Участники: глава ОО "Восточноукраинский центр общественных инициатив" Владимир Щербаченко, юрист и аналитик ОО "Восточноукраинский центр общественных инициатив" Юлия Чистякова; бывших пленных незаконных вооруженных формирований на Донбассе Ирина Довгань и Александр Ретивов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (099) 743-51-67.