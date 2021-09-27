В понедельник, 27 сентября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как будет работать ресторанный бизнес во время ковид-ограничений". Участники: координатор Правления Национальной ресторанной ассоциации Украины (НРАУ), партнер группы "Рестораны Гусовских" Сергей Гусовский; руководитель платформы стратегического развития Национальной ресторанной ассоциации Украины (НРАУ), совладелец сетей ресторанов MAFIA, CASTA, Georgia, BAO, NAM (Киев), Brilliant Bar, "Якитория" (Харьков) Тарас Середюк; руководитель платформы маркетинга и коммуникаций НРАУ, совладелец и CEO компании Moderza, которая управляет ресторанными проектами в Украине и ОАЭ (Киев, Харьков и Дубай): Argentina Grill, Pinzatto, Ще!, YoY, Galaxy, HenThai, Dolce, YeS, служба доставки www.Moderza.Delivery Жорж Пионов; СЕО и совладелец сети fast-healthy ресторанов "Salateira" Александр Савилов; ресторанный эксперт, соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050)510-57-76 (Ольга Насонова).