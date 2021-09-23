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11:00 23.09.2021

Мониторинг общественного мнения населения Украины: сентябрь 2021

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Мониторинг общественного мнения населения Украины: сентябрь 2021

В четверг, 23 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг общественного мнения населения Украины: сентябрь 2021" по результатам мониторингового опроса населения Украины. Опрос проведен с 4 по 12 сентября 2021 года, выборочная совокупность 3010 респондентов. Участники: председатель правления Центра "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Теги: #пресс_центр
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