Презентации аудиоверсии романа-эссэ "До співу птахів", написанного метаязыком

В четверг, 23 сентября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация аудиоверсии романа-эссэ "До співу птахів", написанного метаязыком. Участники: автор книги, украинский биофизик и нейрофизиолог, академик Национальной академии наук Украины, лауреат Государственной премии СССР и Украины в области науки и техники, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук, член Европейской академии Олег Крышталь; голос аудиокниги Кирилл Булкин; исполнительный директор Львовской областной организации ВОО "Украинский союз инвалидов - УСИ" Оксана Потимко; координатор проекта Вероника Чекалюк (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (068) 588-83-07.