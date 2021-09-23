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12:00 23.09.2021

На кого украинцы возлагают ответственность за свою безопасность, оборону и правопорядок?

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В четверг, 23 сентября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "На кого украинцы возлагают ответственность за свою безопасность, оборону и правопорядок?". Участники: председатель Центра совместных действий Олег Рыбачук; исполнительный директор Центра совместных действий Андрей Андрушкив; аналитик Центра совместных действий Назар Заболотный; руководитель коммуникационной команды Ирина Мокрицкая (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 265-92-21 , imokrytska@centreua.org.

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