В четверг, 16 сентября, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как сделать власть открытой и нетерпимой к коррупции: городской уровень" о современных технологиях преодоления коррупции в крупных городах Украины, о цифровизации, упрощении бюрократических процедур, а также о том, как сделать городскую власть более открытой и нетерпимой к коррупции в Харькове. Участники: директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев и политический эксперт Александр Кочетков (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.