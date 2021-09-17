Подмена системного государственного управления шоу-карнавалом. Кому и зачем это нужно

В пятницу, 17 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Подмена системного государственного управления шоу-карнавалом. Кому и зачем это нужно". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; политический обозреватель Леонид Швец (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.