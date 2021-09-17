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09:30 17.09.2021

Украинский биометан: как распорядиться потенциалом биоэнергетики

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В пятницу, 17 сентября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" в рамках проекта Green Deal на тему "Украинский биометан: как распорядиться потенциалом биоэнергетики". Участники: глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам развития низкоуглеродного бизнеса и Европейского "зеленого" курса Алексей Рябчин, президент ЧАО "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский, заместитель руководителя водородного проекта РГК Игорь Гоцык (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Видеозапись круглого стола будет опубликована на Youtube-канале портала Green Deal. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по электронной почте shestak@interfax.kiev.ua.

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