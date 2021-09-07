Во вторник, 7 сентября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Генофонд украинского коневодства под угрозой исчезновения: пути решения кризисных вопросов". Участники: заместитель директора по научной работе Института животноводства Национальной академии аграрных наук Украины, руководитель селекционного центра по коневодству, член экспертных комиссий по коневодству, доктор сельскохозяйственных наук Ирина Ткачева; президент ОО "Ассоциация по скачкам и гонки" Татьяна Андрийшина; заслуженный зоотехник Украины, главный зоотехник по коневодству филиала "Дубровский конный завод № 62" Государственного предприятия "Коневодство Украины" Аркадий Лабунець; мастер-наездник коммунального предприятия "Киевский ипподром" Александр Скворцов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (068) 339-29-11.