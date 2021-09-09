Как украинцы оценивают взаимоотношения в системе власти, которые влияют на экономику?

В четверг, 9 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция Центра совместных действий на тему "Как украинцы оценивают взаимоотношения в системе власти, которые влияют на экономику?". Участники: исполнительный директор Центра совместных действий Андрей Андрушкив; руководитель аналитической команды Центра совместных действий Мария Левонова; аналитик Центра совместных действий Олег Савичук (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 265-92-21 , imokrytska@centreua.org.