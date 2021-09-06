Видео

11:21 06.09.2021

Презентация антологии современного украинского футуризма "Звиздоболид"

1 мин читать

В понедельник, 6 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Презентация антологии современного украинского футуризма "Звиздоболид", книга посвящена Илону Маску и Степане Бандере, а также объединяет лучшие произведения футуристов-современников. Участники: авторы книги, украинские википедисты и основатели агентства репутационного менеджмента Викибизнес - Богдан Дубилёвский и Роман Мельник; "комик на миллион" Александр Сас, критики, культурологи (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ПОСЛЕДНЕЕ

Старт осенних политических баталий. Чего ждать обществу в их результате?

Тридцатая годовщина Независимости. Что показало празднование - внутренние и внешние измерения

Военный парад по случаю 30-й годовщины независимости Украины

К участникам cаммита первых леди и джентльменов в Киеве обратилась супруга президента Израиля

В Москве запустили в небо флаг Украины

Общественно-политические ориентации населения Украины: август 2021 года

Поколение независимости: ценности и мотивации

Презентация 3D модели короны, принадлежавшей Даниилу Галицкому

30 лет независимости Украины: экономические итоги

Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА