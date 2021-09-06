В понедельник, 6 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Презентация антологии современного украинского футуризма "Звиздоболид", книга посвящена Илону Маску и Степане Бандере, а также объединяет лучшие произведения футуристов-современников. Участники: авторы книги, украинские википедисты и основатели агентства репутационного менеджмента Викибизнес - Богдан Дубилёвский и Роман Мельник; "комик на миллион" Александр Сас, критики, культурологи (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.