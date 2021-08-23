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15:46 23.08.2021

К участникам cаммита первых леди и джентльменов в Киеве обратилась супруга президента Израиля

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Первая леди Израиля Михаль Герцог пожелала успешного и продуктивного первого в истории Украины Саммита первых леди и джентльменов, который проходит в понедельник в Киеве. Соответствующее видеообращение супруги президента Израиля Ицхака Герцога Михаль Герцог обнародовано на странице Посольства Украины в Израиле в соцсети Facebook.

«Для меня честь быть с вами сегодня. Я верю, что наибольшим вызовом для меня, как для первой леди является делать все возможное для объединения разных групп израильского общества. Мы прожилидвухлетний период вызовов, как внутренних, так и внешних, не говоря уже о COVID-19. И я вижу свою роль в том, чтобы быть объединяющей силой. В качестве первой леди я стремлюсь к тому, чтобы быть персоной, к которой могут обратиться граждане Израиля. Я желаю успешного и продуктивного саммита», - отметила М.Герцог.

Как известно, в Саммит первых леди и джентльменов инициировала супруга президента Украины Елена Зеленская. Мероприятие проходи в один день с саммитом Крымской платформы, накануне 30-й годовщины Независимости Украины.

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