В пятницу, 20 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция директора компании "Украинская социологическая группа" Александра Левцуна на тему "Общественно-политические ориентации населения Украины: август 2021 года". Будут представлены результаты опроса, проведённого в период с 2 по 10 августа 2021 года (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.