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11:30 10.08.2021

Защитим "Дачу". Отстоим "Дачу"! Отстоим Одессу!

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Во вторник, 10 августа, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5-А) начнется пресс-конференция на тему "Защитим "Дачу". Отстоим "Дачу"! Отстоим Одессу!". Планы развития ресторана "Дача", как социально ответственного бизнеса, столкнулись с угрожающими его существованию претензиями, высока вероятность потери одного из ключевых гастрономически-культурных памятников Одессы.

Участники: основатель компании "Рестораны Саввы Либкина", владелец ресторанов "Дача", "Тавернетта", сети кафе "Компот", ресторатор, колумнист, автор кулинарных книг "Моя одесская кухня", "Одесское застолье от Привоза до Дерибасовской" Савва Либкин;
адвокат, руководитель Южноукраинского филиала юридической компании Arzinger Law Firm Виктор Сизоненко;
партнер-основатель юридической компании Arzinger Law Firm, доктор юридических наук Сергей Шкляр;
основатель и генеральный директор креативной инвестиционной компании FEDORIV GROUP, украинский маркетолог, член Борда компании "Рестораны Саввы Либкина" Андрей Федорив;
основатель и CEO Advanter Group, член советов директоров Digital Transformation Institute и SingularityU Kyiv, CEO международного агентства Luniter troubleshooting в Центральной и Восточной Европе Андрей Длигач;
ЕО Family Business Network Ukraine, президент Win Win Communications Лариса Мудрак.

Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.
Дополнительная информация по тел. (097) 094-61-33.

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