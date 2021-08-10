Во вторник, 10 августа, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5-А) начнется пресс-конференция на тему "Защитим "Дачу". Отстоим "Дачу"! Отстоим Одессу!". Планы развития ресторана "Дача", как социально ответственного бизнеса, столкнулись с угрожающими его существованию претензиями, высока вероятность потери одного из ключевых гастрономически-культурных памятников Одессы.

Участники: основатель компании "Рестораны Саввы Либкина", владелец ресторанов "Дача", "Тавернетта", сети кафе "Компот", ресторатор, колумнист, автор кулинарных книг "Моя одесская кухня", "Одесское застолье от Привоза до Дерибасовской" Савва Либкин;

адвокат, руководитель Южноукраинского филиала юридической компании Arzinger Law Firm Виктор Сизоненко;

партнер-основатель юридической компании Arzinger Law Firm, доктор юридических наук Сергей Шкляр;

основатель и генеральный директор креативной инвестиционной компании FEDORIV GROUP, украинский маркетолог, член Борда компании "Рестораны Саввы Либкина" Андрей Федорив;

основатель и CEO Advanter Group, член советов директоров Digital Transformation Institute и SingularityU Kyiv, CEO международного агентства Luniter troubleshooting в Центральной и Восточной Европе Андрей Длигач;

ЕО Family Business Network Ukraine, президент Win Win Communications Лариса Мудрак.

Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Дополнительная информация по тел. (097) 094-61-33.