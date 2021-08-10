Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?

Во вторник, 10 августа, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?" с участием главы ОО "Киевский институт социологии гражданского общества Александра Ковтуненко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 197-44-81, kisgopr@gmail.com.