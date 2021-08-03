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13:30 03.08.2021

АРМА: изменения за полтора года и риски для дальнейшей работы

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Во вторник, 3 августа, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "АРМА: изменения за полтора года и риски для дальнейшей работы". Участники: заместитель председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимир Павленко, адвокат Станислав Борис (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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