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09:21 03.08.2021

Важность долгосрочной стратегии города в эпоху урбанизации: пример Одессы

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Во вторник, 3 августа, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Важность долгосрочной стратегии города в эпоху урбанизации: пример Одессы". Участники: футуролог, основатель Центра экономического обновления Андрей Длигач, одесский предприниматель, основатель Одесского бизнес-клуба Дмитрий Кавзачинский, глава Ассоциации лидеров устойчивого развития Елена Зубарева (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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