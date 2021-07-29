В четверг, 29 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Новый взгляд на будущее городов Украины: пример Харькова", где будут представлены результаты ряда социологических исследований, которые проводились в Харькове и в целом по Украине об имидже Харькова и динамике общественных настроений в городе. Участники: политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политолог Александр Кочетков; эксперт-аналитик "New Image Marketing Group", доктор социологических наук Александр Шульга (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.