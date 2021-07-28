В среду, 28 июля, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Адвокаты Медведчука представят новые доказательства фабрикации судебных решений", где будут представлены факты давления власти на суд в связи с запланированным на 30 июля очередным решением в деле оппозиционного политика. Участники: народные депутаты партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко, Анатолий Бурмич, Григорий Мамка; адвокаты В.Медведчука Лариса Чередниченко и Дмитрий Лойфман (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.