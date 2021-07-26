В понедельник, 26 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция адвоката "голосеевского стрелка" И.Мартынюка Татьяны Охримчук на тему "Голосеевский стрелок" Иван Мартынюк: комментарии адвоката о задержании и ситуации" (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 152-78-56.