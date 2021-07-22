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10:00 22.07.2021

Стоп-кран украинской экономики: к чему приведет повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки?

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В четверг, 22 июля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Стоп-кран украинской экономики: к чему приведет повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки?". Участники: президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков; генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак; исполнительный директор Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Людмила Крипка; исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов "УкрФА" Сергей Кудрявцев; заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК Украины Сергей Чех (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 077-97-78.

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