В четверг, 22 июля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Стоп-кран украинской экономики: к чему приведет повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки?". Участники: президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков; генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак; исполнительный директор Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Людмила Крипка; исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов "УкрФА" Сергей Кудрявцев; заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК Украины Сергей Чех (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 077-97-78.