Новые мутации и волна COVID-19 в Украине - готовность регионов. Управление и профессионализм

Во вторник, 20 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Новые мутации и волна COVID-19 в Украине - готовность регионов. Управление и профессионализм".

Участники: президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, директор коммунального некоммерческого предприятия "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" Николаевского областного совета Светлана Федорова (ул. Рейтарская, 8/5а).

Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.