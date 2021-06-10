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19:51 10.06.2021

Кличко проверил ход работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе

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Работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются: полностью натянуты ванты арочной конструкции моста, начинают демонтаж временных опор. Об этом сообщил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко после проверки и обнародовал видео.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не только о мосте через Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, которые соединят Подол и Воскресенский массив. Мы уже на финальной стадии строительства. В частности, построили: эстакаду на Рыбальском полуострове, съезд с Подольского мостового перехода на Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакаду на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакаду в урочище Горбачиха, заезд на Подольский мостовой переход с Набережно-Крещатицкой. Также уже полностью натянуты ванты арочной конструкции моста. И начинают процесс демонтажа нижних временных опор", - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что продолжаются также работы в сторону Подола - Верхнего и Нижнего валов. Также идет строительство тоннелей метрополитена и насыпи под конструкции метро и дорожного покрытия на территории Русановских садов. Во время выполнения строительных работ специалисты используют самые современные технологии, материалы, зарекомендовавшие себя на подобных объектах во многих странах мира.

"Мы делаем все, чтобы в конце этого года открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Следующий этап - метро на Троещину. И, как я сказал, работы по его строительству начали", - подчеркнул Виталий Кличко.

 

 

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