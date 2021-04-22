В четверг, 22 апреля, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция по поводу проведения национального конкурса "Мисс Украина", которому в этом году исполняется 30 лет, к юбилею новая команда конкурса "Мисс Украина" готовит грандиозное шоу, которое пройдет во Дворце Украина. Участники: директор конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова, pr-директор конкурса "Мисс Украина" Елена Бондарь (ул.Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Задать вопрос спикерам можно по электронной почте pr@missukraine.ua, а также по тел.: (067) 640-77-50 (Елена Бондарь).

На время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19 в Киеве в пресс-центре агентства не допускается присутствие представителей СМИ, в зале присутствуют только выступающие участники. В ходе трансляции возможно следить за событием и задавать вопросы спикерам в чате трансляции.