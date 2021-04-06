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20:26 06.04.2021

Финал конкурса "Миссис Шри-Ланка" завершился срывом короны с победительницы

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Конкурс красоты на Шри-Ланке завершился стычкой и скандалом, сообщает "Би-би-си".

Титул "Миссис Шри-Ланка" получила Пушпика Де Силва, но победительница 2019 года сорвала с нее корону в прямом эфире. Каролин Джурие заявила, что Де Силва не может быть обладательницей титула, поскольку находится в разводе.

Прямо на сцене она силой сняла корону с Де Силва и передала одной из вице-миссис. Победительница в слезах покинула сцену.

Она также написала в своем фейсбуке, что после инцидента ей пришлось ехать в больницу, так как она получила травмы. Де Силва намерена подать иск в связи с произошедшим.

Организаторы конкурса позднее сообщили, что корону вернули Пушпике Де Силва и ей были принесены извинения. По правилам конкурса участвовать в нем могут только замужние женщины. Де Силва рассталась с мужем, но они не разведены официально.

"Би-би-си" отмечает, что Джурие была допрошена полицией.

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