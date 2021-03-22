В понедельник, 22 марта, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Электоральные преференции жителей Ивано-Франковской области (избирательный округ № 87)" с участием руководителя Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий, доктора социологических наук Евгения Сирого (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.