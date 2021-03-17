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19:14 17.03.2021

В Украине создадут систему экстренной аэромедицинской эвакуации

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Кабинет министров Украины принял постановление о создании Государственной системы аэромедицинской эвакуации.

"Сегодня Кабинет министров по инициативе министров Арсена Авакова и Максима Степанова принял постановление о создании Государственной системы аэромедицинской эвакуации", - написал замглавы МВД Антон Геращенко на странице в соцсети Facebook.

 

 

Он проиллюстрировал свое сообщение видео прилёта из Запорожья вертолёта ГСЧС с 38-летним пациентом, которому бригада хирургов под руководством Бориса Тодурова осуществила пересадку донорского сердца. "Это была 11-я пересадка сердца в Украине", - уточнил Геращенко.

По его словам, МВД силами приобретённых во Франции 55 вертолётов Eurocopter обеспечит максимально быструю доставку бригад врачей, донорских органов, граждан пострадавших в ДТП с тяжёлыми последствиями, чью жизнь невозможно спасти на уровне районной больницы, если не доставить их на операционный стол в областной центр.

"Сначала эта система заработает в регионах - Киеве, Львовской и Черкасской областях. А затем охватит всю территорию Украины", - указал зам министра.

Теги: #эвакуация #медицина #геращенко #видео
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