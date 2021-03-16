Во вторник, 16 марта, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Позиция сети АЗС "Глуско" в отношении беспрецедентного давления силовых структур". Участники: Участники: генеральный директор ООО "Глуско-Украина" Борис Ганджа, главный юрисконсульт "Глуско Украина" Юлия Тереза, главный управляющий директор ООО "Глуско Ритейл" Виталий Вандич, директор департамента маркетинга и связей с общественностью Дарья Бакай (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.