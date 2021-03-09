Во вторник, 9 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Коррупция в сервисных центрах МВД и расформирование разрешительной службы Нацполиции". Участники: экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев, экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский, экс-прокурор военной прокуратуры Игорь Серков, журналист Игорь Лесев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.