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10:17 04.03.2021

Гендерные роли и стереотипы

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В четверг, 4 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Гендерные роли и стереотипы", во время которой будут представлены результаты всеукраинского социологического опроса и динамика изменений взглядов за последние 5 лет о правах и возможностях женщин в современном украинском обществе, гендерных ролях и стереотипах, влиянии пандемии на жизнь представителей обоих полов. Участники: заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив, доктор психологических наук Марианна Ткалич, журналист издания "Новое время", кандидат психологических наук Ольга Духнич (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (097) 578-68-68, (095) 578-68 68, http://www.ratinggroup.ua

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