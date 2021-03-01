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11:00 01.03.2021

Электоральные настроения и отношение украинцев к политическим событиям повестки дня

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В понедельник, 1 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Электоральные настроения и отношение украинцев к политическим событиям повестки дня" по результатам репрезентативного опроса, проведенного методом CATI с 25 по 28 февраля 2021 года. Участники: аналитик, социолог "Киевского института социологических и маркетинговых исследований" Ольга Чижевская, социальный психолог, директор "Киевского института социологических и маркетинговых исследований" Андрей Дягиль (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (096)344-92-67, (063)374-92-33).

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