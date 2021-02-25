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12:00 25.02.2021

СМИ в оккупированном Крыму - террористы и экстремисты? Украина передала в Гаагу новые факты о массовых преследования украинских и иностранных журналистов на оккупированном полуострове

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В четверг, 25 февраля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "СМИ в оккупированном Крыму - террористы и экстремисты? Украина передала в Гаагу новые факты о массовых преследования украинских и иностранных журналистов на оккупированном полуострове". Участники: глава прокуратуры АР Крым и г. Севастополя Игорь Поночовный, исполнительный директор общественного союза "Украинский Хельсинский союз по правам человека" Александр Павличенко, заместитель начальника управления Офиса Генерального прокурора Ольга Кориняк, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Дарья Свиридова; украинский журналист, корреспондент "Крым. Реалии" (проект "Радио Свобода" в Украине) Николай Семена; медиакоординатор, исследователь Крымской правозащитной группы Ирина Седова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (096) 952-76-76, arkrym.prok@gmail.com (Екатерина Диденко, пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым и г.Севастополя).

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