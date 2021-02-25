В четверг, 25 февраля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Международно-правовая защита религиозного объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" о международно-правовых действиях, направленных на защиту права свободы совести и вероисповедания в религиозном объединении Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Участники: Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, руководитель юридического отдела Киевской Патриархии УПЦ КП Неонила Ткаченко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов по тел. (099) 239-79-93.