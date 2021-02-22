В понедельник, 22 февраля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему: "Необходимость комплексной реформы АРМА: текущее состояние, риски и перспективы". Участники: временно исполняющий обязанности председателя АРМА Виталий Сигидин; заместитель председателя АРМА Владимир Павленко; руководитель юридического отдела Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.