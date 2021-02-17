В среду, 17 февраля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Электоральные настроения и отношение украинцев к политическим событиям повестки дня" по результатам репрезентативного опроса, проведенного методом CATI с 12 по 15 февраля 2021 года. Участник - социолог, координатор проектов "Киевского института социологических и маркетинговых исследований" Иван Черничко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (096)344-92-67, (063)374-92-33).