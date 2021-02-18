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11:30 18.02.2021

Майдан: 7 лет ошибок VS успеха?

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В четверг, 18 февраля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему: "Майдан: 7 лет ошибок VS успеха?!", организатор - научный лицей им. Клима Чурюмова. Участники: основательница Научного лицея им. Клима Чурюмова, координатор Гражданской платформы по реформированию научной сферы в Украине, кандидат исторических наук, участница Евромайдана Ирина Жданова; украинский кинорежиссер, актер, оператор, участник Евромайдана Олесь Санин; французский фотограф украинского происхождения, участник Евромайдана, автор фотопроекта "MAIDAN, history of a future", "Майдан - Донбасс, история будущего" Юрий Билак; мать активиста Революции достоинства, 18-летнего Георгия Тороповского "Хантера", Татьяна Тороповская (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 454-45-16 (Татьяна Тороповська) и по электронной почте info@cigs.com.ua.

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