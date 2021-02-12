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11:15 12.02.2021

Чем закончится социально-политическое обострение - сменой правительства или досрочными выборами парламента?

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В пятницу, 12 февраля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Чем закончится социально-политическое обострение - сменой правительства или досрочными выборами парламента?". Участники: эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; политолог Тарас Загородний (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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