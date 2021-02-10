В среду, 10 февраля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему: "Общественно-политические ориентации населения Украины" по результатам опроса населения Украины, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" с 26 января по 2 февраля 2021 года. Участники: директор кoмпании "Украинская социологическая группа" Александр Левцун; директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Святослав Денисенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Аккредитация по тел. (097) 560-90-09 (Людмила Ковалёвская).