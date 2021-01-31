В понедельник, 1 февраля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения". Участники: председатель правления Центра "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина" по ссылке https://youtu.be/tfMApsDS-gM. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.