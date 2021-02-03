В среду, 3 февраля, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция Национального института рака МОЗ Украины ко Всемирному дню борьбы против рака на тему "Онкология 2021. настоящее и перспективы развития". Участники: министр здравоохранения Украины Максим Степанов; председатель подкомитета по вопросам профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Валерий Зуб (включение); и.о. директора, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Александр Яцина; заместитель директора по научной работе, доктор медицинских наук Сергей Коровин; профессор, доктор медицинских наук Ирина Крячок; заместитель директора по организационно-методической работе, доктор медицинских наук Андрей Лукашенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (096) 42245-23, nirpres@gmail.com.