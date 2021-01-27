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18:08 27.01.2021

Пути и инструменты решения конституционного кризиса в Украине

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В четверг, 28 января, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Пути и инструменты решения конституционного кризиса в Украине"; в Украине создан Центр конституционного моделирования, который должен предоставить инструменты выхода из конституционного кризиса и подготовить изменения в Конституцию Украины. Участники: соучредитель и председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко, соучредитель и член правления Центра конституционного моделирования Владимир Козленко, соучредитель и член правления Центра конституционного моделирования Александр Комаров (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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