В четверг, 28 января, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Пути и инструменты решения конституционного кризиса в Украине"; в Украине создан Центр конституционного моделирования, который должен предоставить инструменты выхода из конституционного кризиса и подготовить изменения в Конституцию Украины. Участники: соучредитель и председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко, соучредитель и член правления Центра конституционного моделирования Владимир Козленко, соучредитель и член правления Центра конституционного моделирования Александр Комаров (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.