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11:30 26.01.2021

Онлайн-презентация конкурса грантов "Энергия развития"

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Во вторник, 26 января, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-презентация конкурса грантов "Энергия развития", направленного на поддержку социальных инициатив громад от Группы "Нафтогаз". Участники: заместитель генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргазвыдобування" группы "Нафтогаз" Вячеслав Чаус; начальник отдела проектов регионального развития АО "Укргазвыдобування" группы "Нафтогаз" Виталий Чудак; основатель и руководитель ОО "Институт партнерства и устойчивого развития", эксперт проектного менеджмента и фандрейзинга Дарья Мустафина; эксперт по стратегическому и проектному менеджменту "Кульчицкий консалтинг", руководитель учебного центра ОО "Агентство европейских инноваций" Иван Кульчицкий; бизнес-консультант, тренер, стратег, управляющий собственник ООО "Инвестиционные стратегии", сенатор платформы "Европейский экономический сенат" Лора Апасова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" и на странице дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча". Регистрация журналистов по тел. (096) 113-74-11, liliia.biletska@ugv.com.ua (Лилия Белецкая).

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