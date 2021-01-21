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13:19 21.01.2021

Вступительная кампания для молодежи с временно оккупированных территорий: итоги 2020, начало 2021

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В четверг, 21 января, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Вступительная кампания для молодежи с временно оккупированных территорий: итоги 2020, начало 2021". Участники: представитель USAID; заместитель Министра образования и науки Украины Андрей Витренко; исполнительный директор ОО "Фонд "Открытая политика", основательница Научного лицея им. Клима Чурюмова, кандидат исторических наук Ирина Жданова; представитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; начальник главного управления высшего образования и образования для взрослых Министерства образования и науки Украины Светлана Кретович; директор Правительственного контактного центра Ольга Холомеева; ректор Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Ольга Поркуян (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по электронной почте тел. (096) 655-67-63 (Валерия Семкова), dostupnaosvita.com.ua@gmail.com.

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