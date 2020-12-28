В понедельник, 28 декабря, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Создание современной национальной системы территориальной обороны Украины. Будущие законодательные изменения. Проект закона Украины 4504 "О Территориальной обороне Украины". Участники: заместитель секретаря СНБО Украины генерал-майор Сергей Кривонос; депутат Верховной Рады Украины Андрей Шараськин; глава правления ОО "Всеукраинское объединение "Патриот" Анна Майборода; глава правления ОО "Движение содействие территориальной обороне Украины" Андрей Гордиенко; эксперт Движения содействия территориальной обороне Украины Виктор Дыханивский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050)704-49-00 (Анна).