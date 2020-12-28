Видео

11:30 28.12.2020

Создание современной национальной системы территориальной обороны Украины

1 мин читать

В понедельник, 28 декабря, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Создание современной национальной системы территориальной обороны Украины. Будущие законодательные изменения. Проект закона Украины 4504 "О Территориальной обороне Украины". Участники: заместитель секретаря СНБО Украины генерал-майор Сергей Кривонос; депутат Верховной Рады Украины Андрей Шараськин; глава правления ОО "Всеукраинское объединение "Патриот" Анна Майборода; глава правления ОО "Движение содействие территориальной обороне Украины" Андрей Гордиенко; эксперт Движения содействия территориальной обороне Украины Виктор Дыханивский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050)704-49-00 (Анна).

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

ПОСЛЕДНЕЕ

Пресс-конференция по поводу требования банкротства украинского агрохолдинга "Кернел" из-за неуплаты долга

Тяжелый високосный - с чем вступаем в двадцатые годы ХХI века

Экологическая катастрофа на Донбассе

Черная пятница в ТОП-20 интернет-магазинов электроники

Территориальная оборона Украины. Текущее состояние и перспективы развития

Предприниматели Украины за свои права, свободы и равные возможности для всех украинцев

О выплатах Фондом социального страхования Украины страховых выплат застрахованным лицам, медицинским работникам

Черноморский банк торговли и развития приглашает на вебинар о возможностях финансирования украинских банков и компаний

Насыщенная политическая неделя года. Что впереди?

Пресс-конференция Фонда "Украинская политика" / UP Foundation по результатам исследования "Проявления экстремизма в Украине"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА