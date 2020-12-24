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13:30 24.12.2020

Пресс-конференция по поводу требования банкротства украинского агрохолдинга "Кернел" из-за неуплаты долга

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В четверг, 24 декабря, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу требования банкротства украинского агрохолдинга "Кернел" из-за неуплаты долга. Участники: собственник компании Perryvale Enterprises Михаил Стадник; акционер "Стиоми-Холдинг" Инесса Стадник; партнер адвокатского объединения "Саенко Харенко" Сергей Смирнов; управляющий партнер TA Advisory Оливер Чирич (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по электронной почте stadnykpressservice@gmail.com.

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