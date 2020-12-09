В среду, 9 декабря, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется " начнется пресс-конференция на тему "Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства", организатор - ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине". Участники: председатель ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине" Семен Кабакаев, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач, полковник, экс-командир 27-й реактивной артиллерийской бригады Валерий Исмаилов; участник АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.