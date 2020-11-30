Александр Митрофанов: российский бизнесмен Руслан Ростовцев финансирует сепаратистов на востоке Украины

Крупный российский бизнесмен Руслан Ростовцев причастен к финансированию сепаратистов и краже украинского угля на неподконтрольных территориях т.н. “днр” и “лнр”, заявил предприниматель, представитель общественной организации StopArrest, политический беженец Александр Митрофанов, на пресс-конференции в пресс-центре ИА “Интерфакс-Украина”.

По его словам он обладает информацией, подтверждающей, что украинский уголь вывозили с территории государства в Россию, а следом по поддельным документам продавали в Украину. Руководит схемой одиозный российский предприниматель Руслан Ростовцев, несколько лет назад ставший фигурантом расследования американского издания Forbes.

"Продажа ворованного угля в Украину осуществлялась компанией “Газ-Альянс” беглого украинского бизнесмена Сергеем Курченко (по многочисленным данным, связанным с Януковичем). Полученные в результате деньги легализовались и на них закупалась продукция двойного назначения (в частности — телескопические прицелы “Марс” для снайперских винтовок) для боевиков из т.н. “днр” и “лнр”", - отметил он.

По словам Александра Митрофанова, есть информация, что Руслан Ростовцев напрямую передавал денежные средства боевику Арсену Павлову (позывной “Моторола”). Также Руслан Ростовцев финансировал открытие представительств т.н. “днр” и “лнр” в Турине, Милане и Праге.

Александр Митрофанов заявил, что передал всю имеющуюся у него информацию украинским следственным органам. Ведется следствие.