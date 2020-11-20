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09:20 20.11.2020

Второй тур выборов 22 ноября: выводы наблюдения Комитета избирателей Украины

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В пятницу, 20 ноября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется брифинг на тему "Второй тур выборов 22 ноября: выводы наблюдения Комитета избирателей Украины" о том, в каких городах пройдет второй тур выборов 22 ноября, об оценке хода избирательной кампании, основных проблемах и нарушениях и о выборах в условиях пандемии, основных угрозах в день голосования. Участники: глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель; аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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