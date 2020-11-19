В четверг, 19 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему " Систематические пытки и издевательства над осужденными Бердянской исправительной колонии №77". Участники: директор ОО "Правозащитная группа "СИЧ" Дмитрий Рева, адвокат ОО "Правозащитная группа "СИЧ" Марина Киптила, председатель ОО "Альянс украинского единства" Олег Цвилый, мать осужденного Инна Рахмистровская (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (095) 903-33-61, (068) 762-00-09.